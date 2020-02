Botta e risposta sulla Brexit. E' duello Johnson-Barnier

Botta e risposta tra l'Ue ed il Regno Unito sul negoziato per le relazioni future post-Brexit. Ai box di partenza Bruxelles e Londra si sono mostrate i denti, col premier britannico Boris Johnson ed il capo negoziatore dell'Ue Michel Barnier impegnati in un duello a distanza, che promette discussioni aspre per i mesi a venire, fino allo scadere del periodo di transizione, il 31 dicembre.



A picchiare i pugni sul tavolo, deciso a 'non piegarsi' alle condizioni dei 27, è stato ancora una volta il vulcanico Boris Johnson. Nel suo discorso-manifesto, il primo ministro Tory ha invocato un accordo commerciale a dazi zero (o quasi), sul modello del Canada, che ha contestato: non prevede "allineamenti alle regole e ai criteri" Ue "sulla politica dei sussidi, della concorrenza, della protezione sociale, o dell'ambiente", respingendo così al mittente le richieste di Bruxelles di inserire nel trattato una base di standard comuni secondo il principio di concorrenza regolata del 'level playing field', ovvero regole di gioco comuni.



"Smetteremo d'importare automobili italiane o vini tedeschi?", si è chiesto retoricamente Bojo con una mezza gaffe, evocando il rischio di un protezionismo alla Trump nel caso di un mancato accordo. La risposta - accompagnata da un non ben precisato impegno a non minare gli standard europei, sembra essere no -. Ma le modalità per conciliare la posizione britannica con quelle dell'Unione, che vede nel level palying field un importante strumento per contenere la concorrenza sleale alle porte di casa, è tutta da inventare. L'alternativa, come suggerito ancora da Johnson, potrebbe essere una relazione "più simile a quella Australia-Ue" (ossia un'intesa ridotta ai minimi termini), un piano b che appare a tutti gli effetti una sorta di 'no deal'.