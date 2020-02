Volantini Fn fuori da locali cinesi

(ANSA) - BRESCIA, 02 FEB - Blitz di Forza Nuova nella notte a Brescia. Esponenti del gruppo di destra hanno attaccato volantini all'esterno di attività cinesi in seguito al coronavirus. "Cogliamo l'occasione per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane" ha scritto Forza Nuova.

"Comprare italiano è un dovere morale. Per godere della sicurezza assoluta a livello di qualità, per tutelare l'industria e la manifattura, per aiutare l'economia italiana in un periodo nel quale molte nazioni ricorrono a dazi protezionistici" è il messaggio attaccato sulle vetrine di negozi orientali della città.