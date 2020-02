Incendio in ditta rifiuti nel Foggiano

(ANSA) - CARPINO (FOGGIA), 1 FEB - Ancora un incendio ai danni di una ditta che si occupa della raccolta di rifiuti nel Foggiano: la scorsa notte le fiamme hanno distrutto un autocompattatore della ditta Tecneco, che si occupa del servizio di igiene urbana a Carpino. A quanto si apprende, il mezzo era parcheggiato in un deposito che si trova all'ingresso del paese.

Al momento non sono state trovate tracce di liquido infiammabile ma gli investigatori non escludono la natura dolosa del rogo.

Domenica 26 gennaio a San Severo un incendio ha distrutto 23 mezzi della ditta Buttol che si occupa della raccolta rifiuti per il Comune. Mentre a luglio dello scorso anno sono stati distrutti dalle fiamme 33 mezzi della Tekra a San Giovanni Rotondo; ad ottobre, invece, sono stati incendiati 13 autocompattatori della ditta Tecneco a Chiuti, e qualche giorno dopo un incendio è divampato nel capannone della Sia a Carapelle.