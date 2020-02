Coronavirus: commessi mettono mascherine

(ANSA) - FIRENZE, 1 FEB - Alcuni addetti alle vendite di negozi della moda e di noti brand del centro di Firenze oggi lavorano indossando una mascherina protettiva. E' possibile notarlo anche attraverso le vetrine, passeggiando in strada. La misura, precauzionale, alla luce dell'emergenza sul coronavirus, è stata assunta da parte del personale dei negozi di grandi griffe che sono frequentati anche da turisti cinesi, e che si trovano in strade centrali tipo via Tornabuoni e via Roma.