Parma, Gervinho salta gli allenamenti e va in Qatar

Gervinho si è accordato con il club del Qatar Al-Sadd e, per forzare la mano al club crociato che non aveva inizialmente intenzione di cederlo, non si è presentato agli ultimi allenamenti. Lo ha reso noto il tecnico emiliano Roberto D'Aversa in conferenza stampa: "Gervinho? Non è convocato. Non si è presentato alle ultime tre sedute d'allenamento. Ha forzato per andare via, penso che l'abbiano già venduto".

Manca dunque l'ufficialità, ma l'affare sembra fatto. D'Aversa ha anche confidato di avere parlato quattro giorni fa con Gervinho il quale, in quella occasione, aveva chiaramente espresso la volontà di lasciare l'Italia. Poi, le assenze agli allenamenti.

In Qatar il 32enne attaccante ivoriano percepirà per 18 mesi sei milioni di euro, con l'opzione per un'altra stagione. Al Parma andranno 5,5 milioni.