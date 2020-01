Iscrizioni:più licei, meno professionali

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Iscrizioni on line verso la chiusura: il temine finale è previsto per stasera alle ore 20 ma un dato sembra consolidato: i licei sono sempre in crescita, i tecnici sono scelti da un terzo dei ragazzi, con i professionali in lieve calo. Sono questi i dati preliminari del ministero dell'Istruzione: le famiglie e gli studenti hanno effettuato le loro scelte a partire dal 7 gennaio attraverso la piattaforma messa a disposizione da viale Trastevere. Secondo i primissimi dati elaborati i Licei si confermano in testa alle preferenze.

Il 56,3% delle domande presentate per le classi prime della Secondaria di II grado ha riguardato, infatti, un indirizzo liceale. Un dato in crescita rispetto al 55,4% dell'anno scorso.

Gli Istituti tecnici passano al 30,8% dal 31% del 2019/2020.

Calano leggermente i Professionali, dal 13,6% al 12,9%.