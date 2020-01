Emre Can al Borussia, alla Juventus 26 milioni

Saluti finali per Emre Can, passato nelle ultime ore del mercato dalla Juventus al Borussia Dortmund, che ha ufficializzato il suo arrivo. Il club bianconero conferma la cessione con la formula del prestito a 1 milione di euro, con riscatto fissato a 25 milioni, pagabili in tre esercizi.

"Grazie ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutti quelli che lavorano dietro le quinte - ha scritto il centrocampista tedesco sul suo profilo Instagram - E' stato un onore rappresentare questo grande club e porterò sempre nel mio cuore i ricordi di questa avventura. Grazie mille, forza Juve".