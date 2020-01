Bimbo 3 anni cade da ballatoio a Milano

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Un bambino di 3 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere precipitato da un ballatoio al primo piano in un palazzo a Milano. E' accaduto in via De Stael alle 20.50 di ieri ma la polizia lo ha comunicato solo questa mattina. Il piccolo ha riportato un trauma cranico e facciale ma non è in pericolo di vita. Secondo quanto raccontato agli agenti dalla madre, una marocchina di 45 anni, si era allontanata dal figlio per andare al bagno e una volta uscita non lo ha trovato più al suo posto. Ha però udito il suo pianto e ha scoperto che era caduto al piano inferiore, probabilmente arrampicandosi sulla ringhiera. Al momento non sono stati presi provvedimenti giudiziari nei confronti della madre.