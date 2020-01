Rubarono gondola, Venezia parte civile

(ANSA) - VENEZIA, 30 GEN - Il Comune di Venezia si costituirà parte civile nel procedimento giudiziario nei confronti di due ragazzi che nell'agosto 2015 si impossessarono di una gondola da traghetto di proprietà dell'amministrazione municipale: dopo essere andati alla deriva i vigili urbani furono costretti a intervenire per salvarli. "Una facoltà della quale oggi la giunta ha voluto avvalersi - dice l'assessore all'avvocatura civica Paolo Romor - affinchè resti ben chiaro che chiunque venga in città pensando di trasgredire le regole troverà questa amministrazione pronta a difenderla in tutte le sedi opportune.

Nessun giustizialismo, solo una forte propensione educativa nei confronti soprattutto dei giovani".