Donna morta in casa, forse delitto

(ANSA) - BOLZANO, 30 GEN - Una giovane donna è stata trovata morta nel suo appartamento a Versciaco, vicino a San Candido in Val Pusteria. Gli inquirenti per il momento non escludono un delitto. Sul posto si trovano i carabinieri, la scientifica e il pm di turno. La donna - si apprende - era una cittadina straniera e viveva in Alta Pusteria in un condominio con il marito.