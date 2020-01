Coronavirus:"vacanza finisce con incubo"

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "La cabina della coppia di Hong Kong sulla nave è stata isolata e loro sono chiusi lì con i medici.

Ci hanno detto che è la donna ad avere la febbre molto alta, mentre suo marito lo stanno visitando per precauzione. Siamo arrivati in mattinata, tornando da Palma di Maiorca. Certo, siamo un po' preoccupati. Dalla nave, a parte i medici, non scende e non sale nessuno. Qualcuno, che ha solo l'influenza, è rimasto in cabina. È una vacanza che rischia di finire come un incubo, speriamo di scendere presto". Così alcuni croceristi della nave ferma nel porto di Civitavecchia.