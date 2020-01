In tabaccheria milionaria,giocano tutti

(ANSA) - ARCOLA (LA SPEZIA), 29 GEN - "E' tutto un via vai da questa mattina di persone, giocano e chiedono se il fortunato si è fatto vivo. Per ora non si è fatto sentire. Ma spero che pensi a chi è in difficoltà, perché con una cifra così... E magari anche a noi", dice Riccardo Rocchi, che insieme alla moglie Daniela e alla cognata Lorella Rolandelli gestiscono la tabaccheria della vincita milionaria avvenuta con una schedina da 2 euro a Romito Magra, frazione di Arcola. Il vincitore? "Un operaio o un pensionato, qualcuno del posto" è l'idea dei gestori del negozio. Tra i clienti in fila per giocare e curiosare c'è anche un tifoso di calcio. "Se vincessi io - dice - comprerei lo Spezia"