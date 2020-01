Azzolina, entro febbraio bandi concorsi

(ANSA) ROMA, 29 GEN - Entro febbraio verranno banditi tre concorsi: si parte con un concorso straordinario per 24 mila posti con i vincitori che andranno in cattedra entro il 1 settembre, poi un concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado e infine un concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria. "I concorsi verranno banditi dove ci sono posti e non aspiranti: al sud le graduatorie sono piene, al nord vuote; i concorsi vanno fatti dove c'è bisogno". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina su Radio 1.