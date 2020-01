Assalto a portavalori in autostrada A1

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Assalto in stile militare a un furgone portavalori, la notte scorsa, lungo l'autostrada A/1 in provincia di Lodi, con barriere di auto bruciate e chiodi sul manto stradale. Il colpo è fallito quando il furgone blindato è riuscito a riparare in un'area di servizio. Sarebbero entrati in azione oltre una decina di malviventi su diverse auto, Secondo quanto trapela dalle indagini della Polizia di Lodi e della Stradale, nessuna delle guardie giurate è rimasta ferita. A far desistere il commando anche la presenza, in zona, di una pattuglia della polizia.