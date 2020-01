Stadio Roma: 10 a rischio processo

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Nel maxiprocesso nato dall'indagine della Procura sul nuovo Stadio della Roma potrebbero finire anche le dieci posizioni al centro dell'ultimo filone dell' inchiesta. I pm hanno chiuso il procedimento nei confronti del presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito e dell'avvocato Camillo Mezzacapo, (già imputato nel maxiproceso per corruzione che riguarda 16 persone), dei costruttori Pierluigi e Claudio Toti, Giuseppe Statuto e Luca Parnasi (anch'egli già a processo). Al centro della tranche di indagine una serie di mazzette che i costruttori avrebbero elargito a De Vito in cambio del suo intervento per i progetti legati alla riqualificazione degli ex Mercati Generali e dell'area della vecchia stazione di Trastevere. I pm di Roma potrebbero invece presto chiedere l'archiviazione per l'amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma. Il nome dell'ad non compare, infatti, nell'atto di chiusura dell'ultima tranche del procedimento.