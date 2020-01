Spaccio nei pressi V.Adriana,11 arresti

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Operazione antidroga dei carabinieri alle porte di Roma. Dall'alba, i carabinieri della compagnia di Tivoli stanno eseguendo un'ordinanza, emessa dal gip di Tivoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone l'arresto per 11 persone, accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Tivoli e Guidonia, potenzialmente dannoso anche per l'immagine e il decoro dell'importante sito archeologico dell'Unesco di "Villa Adriana". Perquisizioni sono in corso con il coinvolgimento di circa 100 Carabinieri, coadiuvati da unità cinofile e da un elicottero dell'Arma.