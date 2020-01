Bimbo cade da finestra, in Rianimazione

(ANSA) - PARMA, 27 GEN - E' in condizioni disperate in osservazione nel reparto di Rianimazione dell'ospedale 'Maggiore' di Parma un bimbo di cinque anni precipitato ieri pomeriggio dalla finestra della sua abitazione a Collecchio, in provincia di Parma.

Il piccolo, nato in Italia ma di famiglia etiope, era in casa con i genitori e due fratellini quando, all'improvviso, sarebbe salito su una sedia e si sarebbe affacciato alla finestra precipitando da un'altezza di cinque metri nel cortile di casa.

Nella caduta il bimbo ha riportato un terribile trauma cranico. Ora è in osservazione ma le sue condizioni sono ritenute particolarmente gravi.