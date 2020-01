Rifiuti, in fiamme 23 mezzi nel Foggiano

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 26 GEN - Un incendio di vaste proporzioni, probabilmente di origine dolosa, ha distrutto 23 mezzi della ditta Buttol srl che si occupa del servizio di igiene urbana a San Severo nel Foggiano. I mezzi erano parcheggiati in un capannone che si trova in Via Foggia, alla periferia della città. Sul posto stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco, poiché l'incendio è ancora in atto. Le indagini sono affidate alla polizia di Stato che nelle prossime ore acquisirà i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nell'impianto. Le cause del rogo sono in fase di accertamento ma gli inquirenti non escludono che sia trattato di un attentato. Dal Comune fanno sapere che il contratto con la ditta Buttol che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è in scadenza a febbraio.