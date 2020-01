Consiglio Stato,stop esperimenti macachi

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione provvisoria della sperimentazione in corso su sei macachi nell'ambito di un progetto delle Università di Torino e Parma sui deficit visivi umani. "È l'Ente che sperimenta a dover provare che non esistono alternative a una sperimentazione invasiva sugli animali e foriera di sofferenze che la normativa europea e nazionale sul benessere animale, anche nelle sedi di sperimentazione, prescrive di evitare o ridurre entro rigorosi parametri fisiologici", è scritto nell'ordinanza.

Gli atenei fanno sapere che "si riservano di approfondire gli aspetti specifici della vicenda nelle sedi opportune" e nel frattempo si atterranno alla decisione del Consiglio di Stato.

Per la Lav è una vittoria "importante". Da mesi gli animalisti chiedono al ministro della Salute Roberto Speranza di revocare l'autorizzazione all'esperimento in atto a Torino e Parma.