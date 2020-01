Droga: blitz Cc nel Catanese, 24 arresti

(ANSA) - CATANIA, 23 GEN - Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo, in città e in provincia, un'ordinanza di custodia emessa dal Gip nei confronti di 24 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.

Nell'operazione, denominata Corrier, che interessa anche i comuni di Caltagirone, Ramacca, Militello in Val di Catania e Licodia Eubea, sono impegnati oltre 100 carabinieri supportati da militari dell'Arma dalla Compagnia di Intervento Operativo del XII° Reggimento "Sicilia", dal Nucleo Cinofili di Nicolosi e dal 12° Nucleo Elicotteri. Particolari dell'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.45 nella sala multimediale del comando provinciale carabinieri di Catania.