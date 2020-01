Maturità: il ministro,nessun cambiamento

(ANSA) ROMA, 21 GEN - Sulla maturità "stiamo lavorando: non ci saranno grandi cambiamenti, gli studenti devono avere la serenità di affrontare gli esami; non ho intenzione di grandi stravolgimenti. Le buste all'orale non ci saranno, la storia agli scritti ci sarà assolutamente, le materie usciranno a breve, siamo al lavoro". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a margine di un convegno.