Roma,operazione antidroga, 21 arresti Cc

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Operazione antidroga dei carabinieri a Roma. Ventuno gli arresti per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Tra loro diversi personaggi vicini alla 'ndrina Marando di Platì. Per gli investigatori il sodalizio operava in una delle più importanti piazze di spaccio del quartiere San Basilio, alla periferia di Roma.