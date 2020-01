Fugge dopo incidente, poi si costituisce

(ANSA) - CASIGNANA (REGGIO CALABRIA), 19 GEN - Si é costituito ai carabinieri del Gruppo di Locri ed é stato arrestato qualche ora dopo che in contrada "Palazzi" di Casignana, lungo la statale 106 jonica, aveva provocato, dandosi subito alla fuga, un incidente in cui era morto un ragazzo di 15 anni che viaggiava a bordo di uno scooter.

Protagonista della vicenda un giovane di 28 anni di San Luca, che, dopo essersi allontanato dal luogo dell'incidente mortale, pressato dalle ricerche dei carabinieri, si é presentato spontaneamente, accompagnato dal suo legale, in caserma, dove é stato sottoposto ad interrogatorio dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Locri a conclusione del quale é stato dichiarato in arresto.

I reati contestati al 28enne sono omicidio stradale aggravato ed omissione di soccorso.