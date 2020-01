Pistola e munizioni trovati in mare

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 17 GEN - Una pistola e munizioni nascosti nei fondali marini al largo del litorale vibonese sono stati scoperti dai carabinieri subacquei nel corso di un'attività di controllo a Bivona, frazione di Vibo Valentia.

I sub dell'Arma di Messina, a conclusione di una attività coordinata dalla Compagnia carabinieri del capoluogo, hanno trovato a circa dieci metri dalla battigia e ad una profondità di un paio di metri, 48 cartucce calibro 12, 147 cartucce per arma da fuoco di vario calibro e una pistola.

Le indagini proseguono per identificare le persone che hanno nascosto il materiale clandestino trovato in mare.