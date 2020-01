Nas Milano sequestra 50mila farmaci

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Cinquantamila confezioni di cosmetici all'Arnica sono stati sequestrati dal Nas di Milano in un'industria farmaceutica. Il Nas dei carabinieri, nell'ambito di indagini eseguite in collaborazione con i nuclei di Firenze e Trento, ha eseguito una perquisizione presso un'azienda di produzione e vendita sequestrando quasi 50mila confezioni. "I prodotti, a base di Arnica - si legge in una nota del Ministero della Salute - vantavano proprietà terapeutiche e, trattandosi quindi di farmaci, erano stati immessi in commercio senza aver ottenuto l'autorizzazione". Il valore dei beni sequestrati ammonta a 500mila euro. Il responsabile della ditta è stato denunciato.