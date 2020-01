Meningite, maestra elementare ricoverata

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 17 GEN - Una maestra di scuola elementare, 50enne, alla periferia di Senigallia, è stata trasportata la scorsa notte al pronto soccorso locale e poi ricoverata nel Reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Fermo per meningite meningococcica. E' scattata per questo la profilassi antibiotica per una novantina di persone, tra adulti e bambini, che sono state a diretto e stretto contatto con lei, tra cui studenti, loro famigliari e personale scolastico. La gran parte dei contatti stretti è stata identificata e sottoposta a trattamento, applicando le direttive delle linee guida per la gestione delle meningiti batteriche del ministero della salute. La notizia è stata inoltrata a tutti i medici di medicina generale e i pediatri della zona.