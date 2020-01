Truffa diamanti, sequestro da 34 milioni

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Un sequestro di quote societarie e attività finanziarie per un valore di 34 milioni di euro, nei confronti di una holding finanziaria, la Magifin, e di società di distribuzione di diamanti, la Dpi, è stato eseguito stamane dai militari del comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano nell'ambito dell'indagine su una presunta maxi truffa con profitti illeciti per quasi 500 milioni di euro e oltre 300 persone raggirate, tra cui, come già emerso, anche clienti vip come Vasco Rossi.

Il sequestro preventivo è stato disposto dal gip su richiesta del pm Grazia Colacicco, titolare dell'indagine chiusa lo scorso ottobre in vista della richiesta di processo per 87 persone fisiche e 7 società, tra cui anche gli istituti di credito Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, BancaAletti. In passato furono già sequestrati, anche alle banche, circa 700 milioni.

Tra le vittime anche l'industriale Diana Bracco, la conduttrice tv Federica Panicucci e l'ex showgirl Simona Tagli.