Accerchiarono pompieri, 9 indagati

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Sono 9 i giovani indagati, tra cui 3 minorenni, per concorso in incendio, resistenza a pubblico ufficiale, lancio di oggetti pericolosi e interruzione di pubblico servizio, oggetto delle perquisizioni di stamani della polizia in via Gola e in via Pichi per l'aggressione ai vigili del fuoco di Capodanno a Milano. Nell'inchiesta del capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili e del pm Paola Pirotta viene contestato anche il furto delle chiavi di un mezzo dei pompieri.

Si tratta di 'teppisti' senza legami con ambienti eversivi.