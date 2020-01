Meninigite, annullata la messa per il santo patrono

Dopo 15 anni, è stata annullata la messa all'ospedale Faccanoni di Sarnico (Bergamo) in occasione del Santo Patrono, per evitare, visti i casi di sepsi da meningococco registrati nella zona del Basso Sebino, di far accedere persone provenienti dall'esterno della struttura sanitaria e metterli in contatto con i degenti.

Inoltre, viste le circostanze della situazione sanitaria, è stato sospeso il bacio della reliquia del Santo in occasione delle messe celebrate dal vescovo emerito di Fidenza, monsignor Carlo Mazza, e da quello emerito di Brescia, monsignor Bruno Foresti.