Disabile muore dopo caduta buca strada

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - Un fascicolo in cui si ipotizza l'omicidio colposo è stato aperto dalla procura di Firenze per il disabile 21enne deceduto lunedì dopo essere stato portato in ospedale in seguito a una caduta in strada con la carrozzina provocata, hanno riferito testi, dal selciato dissestato di piazza Brunelleschi, non lontano da piazza Duomo. L'indagine al momento è contro ignoti. La procura ha poi disposto di acquisire eventuali immagini delle telecamere in strada e l'autopsia per chiarire le cause del decesso.