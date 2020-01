50 anni Regioni, festa tra maggio-giugno

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Abbiamo approfondito una serie di suggestioni che metteremo a sistema in alcune road map con eventi, gare sportive e concorsi e che serviranno ad approfondire questi 50 anni del regionalismo italiano. E' un programma di tutto rispetto che dovrà essere messo a punto con il Quirinale e la presidenza del Consiglio. Si sta decidendo tra maggio e giugno quale sarà la data più opportuna, non credo si andrà oltre il 7 giugno". Così Donato Toma, presidente del Molise, che oggi ha presieduto la Conferenza delle Regioni, uscendo da Palazzo Chigi dove con il premier Conte e il ministro Boccia si è discusso delle celebrazioni per i 50 anni di istituzione delle Regioni a statuto ordinario.