24 ore di sciopero in cantieri M4

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Si fermeranno per 24 ore, dalle 22 di stasera alle 22 di domani, tutti i lavoratori nei cantieri della M4 a Milano, dopo la morte del loro collega Raffaele Ielpo avvenuta lunedì sera. E' quanto ha deciso all'unanimità l'assemblea indetta dai sindacati di categoria.

Lo sciopero riguarderà quindi tutti e tre i turni di lavoro ed è stato deciso di farlo partire alle 22 per consentire il fermo in sicurezza delle macchine che lavorano nei cantieri. Da domani, i lavoratori si riuniranno in un'assemblea permanente al campo base della M4 in zona Linate per mettere a punto una serie di proposte da fare all'azienda per migliorare la sicurezza nei cantieri, dopo il tragico incidente di lunedì.