Segre, striscione studenti bruciato

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - Atto vandalico ieri notte all'istituto Majorana di Moncalieri, comune alle porte di Torino, dove è stato bruciato uno striscione realizzato dagli studenti in solidarietà con la senatrice Liliana Segre, da tempo vittima di insulti razzisti e maschilisti sui social. Il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna si dice "disgustato e preoccupato.

Un atto vile - commenta - Spero che i responsabili vengano individuati".

"Inqualificabile bruciare lo striscione che gli studenti del Liceo Majorana di Moncalieri avevano realizzato per testimoniare solidarietà alla senatrice #LilianaSegre oggetto di insulti sui social. Non basterà a fermarli: ne realizzeranno un altro più resistente. Bravi!", commenta su Twitter la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani.