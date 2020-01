Alluvione Livorno, gup apre udienza

(ANSA) - LIVORNO, 14 GEN - È stata ammessa dal gup di Livorno Marco Sacquegna la costituzione delle parti civili nel processo per l'alluvione del settembre 2010, dove morirono 8 persone. Per la vicenda sono imputati di omicidio colposo plurimo l'ex sindaco Filippo Nogarin e l'ex comandante della polizia municipale Riccardo Pucciarelli all'epoca a capo della protezione civile comunale. Tra le parti civili i familiari e parenti delle vittime. Inoltre il giudice Sacquegna su istanza delle parti civili ha autorizzato la chiamata del responsabile civile nella sola istituzione del Comune di Livorno mentre ha rigettato istanze in relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Regione Toscana e alla Provincia di Livorno.

L'udienza preliminare proseguirà il 18 marzo. In aula era presente Nogarin mentre per Pucciarelli c'era solo il difensore.

Intanto una perizia evidenzia che l'appartamento seminterrato, tra via Rodocanacchi e va Nazario Sauro, in cui morirono annegate quattro persone, la famiglia Ramacciotti, non era a norma.