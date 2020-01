Carroattrezzi a 120km/h, maxi multe

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Arrivare per primi su un incidente.

E accaparrarsi, a qualunque costo, il servizio di assistenza con la relativa paga. Una 'gara' tra conducenti senza scrupoli, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze, è andata in scena ieri notte alla periferia Nord di Torino. Due carroattrezzi si sono lanciati a tutta velocità lungo corso Vercelli. La freccia del tachimetro è arrivata a superare i 120 chilometri orari. Una folle corsa che si è conclusa con l'alt intimato dagli agenti della polizia municipale. E che ai due uomini al volante, entrambi italiani di 27 e 44 anni, è costata il ritiro della patente e una sanzione a tre zeri.

A far scattare la sfida la segnalazione di un incidente dalle parti di piazza Rebaudengo, poco prima della mezzanotte.

Ventuno, in totale, le violazioni del Codice della Strada riscontrate. Per un conducente è scattata una multa di 2mila euro e una decurtazione di 88 punti dalla patente. Per il secondo la sanzione è stata di 700 euro e i punti tolti dalla patente sono stati 27.