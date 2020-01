Amante morì in gioco erotico, condannata

(ANSA) - ALESSANDRIA, 13 GEN - La Corte d'Assise d'Alessandria ha condannato a un anno Giovanna Damonte per la morte di Riccardo Sensabastiano, avvenuta nel luglio 2016 come conseguenza di un gioco erotico. L'accusa è stata trasformata da omicidio preterintenzionale a omicidio colposo. Il pm aveva chiesto sei anni e otto mesi di reclusione. Amanti da tempo, i due praticavano il 'bondage'. L'11 luglio di quattro anni fa, la donna legò l'amante a un palo, le mani dietro la schiena, come le aveva chiesto di fare. Poi se n'era andata. Al suo ritorno lo trovò svenuto e chiamò il 118, ma i soccorsi di rivelarono inutili.