Allarme nel Cuneese, avvistata pantera

(ANSA) - CUNEO, 13 GEN - Tra Corneliano e Piobesi, in provincia di Cuneo, si aggira una pantera nera. A lanciare l'allarme è stato il sindaco, Alessandra Balbo. "Intorno alle 12 un giardiniere di una ditta privata, al lavoro presso una villa della zona di Bricco di Piobesi, si è imbattuto in una pantera, che subito ha scambiato per un grosso cane nero. Si è chiuso nel cortile dove stava lavorando e ha avvisato il Comune". Sono stati allertati i carabinieri a cui sarebbe giunta la segnalazione di un secondo avvistamento.