A caccia rifiuti in bacino sotterraneo

I vigili del fuoco di Caserta sono impegnati, da questa mattina, in attività di ricerca di rifiuti in una cava dismessa di San Felice a Cancello (Caserta).

L'operazione è stata ordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. In particolare i vigili del fuoco stanno scandagliando con i gommoni un bacino d'acqua sotterraneo, posto ad una decina di metri di profondità dalla superficie della cava (denominata Cava Giglio); in azione anche i sub, che con una telecamera stanno controllando il fondale, dove sarebbero stati gettati rifiuti. Nel bacino sono state già rinvenute carcasse galleggianti d'auto, insieme ad elettrodomestici e plastica.