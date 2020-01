Papa: a mamme in Sistina,allattate bimbi

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 GEN - Gli abitini scomodi della festa, la fame, il caldo: "E' sufficiente che uno dia il 'la' e si farà il concerto", ha detto il Papa invitando i genitori dei piccoli battezzati a togliere loro qualche indumento. Alle mamme ha invitato a non farsi 'intimidire' dalla solennità della Cappella Sistina: "Se ha fame allattalo qui".

"Battezzare un figlio - ha sottolineato il Papa nell'omelia - è un atto di giustizia perche noi nel battesimo gli diamo un tesoro", lo Spirito Santo che "lo difenderà, lo aiuterà durante tutta la vita. Per questo è così importante battezzarli da bambini, perché crescano con la forza dello Spirito Santo". Il Papa ha battezzato 32 bambini. Sentendo il pianto dei piccoli Papa Francesco ha aggiunto: "Loro hanno una dimensione corale: è sufficiente che uno dia il 'la' e tutti si farà il concerto. Non spaventarsi, E' una bella predica quando piange un bambino in chiesa".