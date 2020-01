Iran: scontri con i manifestanti, la polizia spara

Altissima tensione a Teheran, sull'onda del disastro dell'aereo ucraino abbattuto per errore da un missile iraniano: dove la polizia ha caricato i manifestanti riunitisi sulla Azadi Square, dando inizio a violenti scontri. Alcuni video che circolano sui social mostrano spari da parte degli agenti. Le proteste, che continuano da ieri, sono contro il regime per le bugie sull'abbattimento del jet ucraino. Manifestazioni si segnalano anche in altre città iraniane, come Mashhad, Rasht, Kashan, Sanandaj e Amol.

Ieri nelle proteste anti-regime è stato brevemente fermato anche l'ambasciatore britannico, Rob Macaire, accusato di istigazione alle proteste. Macaire ha negato di essersi unito alle proteste, ma oltre un centinaio di persone, evidentemente fedeli al regime, si sono radunate davanti alla sede diplomatica ed hanno bruciato una bandiera britannica.

Il Foreign Office vuole "spiegazioni complete" dall'Iran "sull'arresto" temporaneo denunciato ieri dell'ambasciatore britannico a Teheran, Rob Macaire. Lo riporta la Bbc, preannunciando di fatto una prossima contro-convocazione dell'ambasciatore iraniano a Londra. Secondo il ministro degli Esteri Dominic Raab, "l'Iran è a un crocevia: può continuare nel cammino verso uno status da paria, con l'isolamento politico ed economico che ciò comporta, o fare passi per allentare le tensioni e impegnarsi nel dialogo diplomatico". Teheran nega di aver arrestato Mccaire, sostenendo che il suo fermo è durato 15 minuti, ossia il tempo di controllarne i documenti e verificarne lo status di diplomatico.

Appello del presidente americano Donald Trump. "Ai leader dell'Iran: non uccidete i manifestanti. Ne avete già uccisi o imprigionati migliaia e il mondo sta guardando. Cosa più importante, gli Usa stanno guardando. Ripristinate internet e lasciate che i reporter girino liberamente! Basta uccidere il vostro grande popolo iraniano!" twitta Trump.

