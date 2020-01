Cameraman Striscia e Brumotti aggrediti

(ANSA) - MONZA, 12 GEN - Un cameraman di 51 anni della troupe di 'Striscia la Notizia' è rimasto ferito con un coltello dalla lama spezzata dopo essere stato aggredito in un giardinetto di Monza, dove stava girando un servizio sullo spaccio con Vittorio Brumotti. Lo stesso inviato del programma Mediaset sarebbe stato travolto e spinto a terra dagli aggressori in fuga. Secondo gli accertamenti della Polizia di Stato di Monza che indaga sulla vicenda, l'operatore sarebbe stato aggredito da due cittadini nordafricani che gli avrebbero anche strappato dal giubbotto una telecamera spy pen, presumibilmente dopo aver riconosciuto sia lui che Brumotti, più volte minacciato e apostrofato durante le passate riprese nelle piazze dello spaccio di Monza. "A un certo punto - ha detto - gli spacciatori si sono accorti di alcune telecamere nascoste e hanno aggredito i miei collaboratori, scambiandoli per dei poliziotti. Un membro della nostra troupe è rimasto ferito a una gamba, mentre io ringrazio il giubbotto antiproiettile che è sempre con me".