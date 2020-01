Evaso durante permesso, preso dalla Ps

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - Si nascondeva in una villetta di Pozzuoli (Napoli), Rade Nikolic, serbo di 38 anni, evaso in maniera rocambolesca dalla sua abitazione di Secondigliano, a Napoli la mattina dello scorso 16 dicembre, durante un permesso premio con scorta concesso per vedere il figlio. A rintracciarlo sono stati i poliziotti della Squadra Mobile di Napoli e gli agenti del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, con il contributo della Polizia Scientifica, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli. Nikolic era recluso nel carcere di Frosinone in quanto ritenuto colpevole di numerosi reati: il termine della pena, infatti, era fissato per il 2038. (ANSA).