M5s, fissata la data per gli Stati Generali, in programma dal 13 al 15 marzo

La riunione del Team del Futuro, tenutasi questa mattina a Roma, gli Stati Generali del Movimento 5 Stelle dovrebbero tenersi dal 13 al 15 marzo. Lo si apprende da fonti pentastellate. Ieri il leader M5S Luigi Di Maio, all'assemblea congiunta dei parlamentari, ha detto:"Possiamo discutere di tutto, anzi penso che sia opportuno farlo. Per questo abbiamo individuato il luogo dove farlo in maniera approfondita: saranno gli stati generali del Movimento 5 Stelle di marzo. Sarà l'occasione per riuscire a dare una nuova vision al Movimento. E per farlo dovremo guardare ai prossimi 10 anni".

"L'ipocrisia è un male ma l'irriconoscenza è peggio. Combatto per il M5S da principio e riconosco i volti di chi al mio fianco ha fatto crescere quel progetto. Tra questi c'è quello di Luigi Di Maio. Ora siete liberi di scegliere se fare di questo momento un facile j'accuse contro Luigi, o più onestamente aiutarci a riprogettare il nostro futuro grazie a Luigi. Siete persino liberi di credere alle favole che stanno raccontando i parassiti che ci stanno succhiando il sangue dall'interno, ma a questo non c'è cura se non la psichiatria". Così su Fb Manlio Di Stefano.