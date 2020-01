Esami inutili figli prematuri, arrestato

(ANSA) - CATANIA, 10 GEN - Un dirigente medico in servizio nel Reparto di Neonatologia del Presidio ospedaliero San Marco di Catania, Alessandro Rodonò, è stato arrestato dalla Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica etnea, con l'accusa di aver chiesto a genitori di neonati prematuri somme di denaro per effettuare esami inutili che prospettava come necessari per valutare le condizione di salute dei loro figli.