Operaio cade in cantiere a Milano, grave

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Un operaio di 48 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitato da un'impalcatura alta 5 metri in un cantiere a pochi passi dal Duomo di Milano. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 11 in via San Protaso. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Niguarda con una sospetta lesione al midollo spinale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora stanno ricostruendo la dinamica e accertando le eventuali responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.