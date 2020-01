Bimbo cade con sci e accusa malore

(ANSA) - UDINE, 09 GEN - Un bambino di origini croate di 10 anni, in vacanza con una comitiva di connazionali a Kraniska Gora (Slovenia), è stato trasportato stamani con l'elicottero in ospedale a Udine dopo essere caduto mentre sciava su una pista di Sella Nevea (Udine) e aver accusato un malore.

L'incidente si è verificato intorno alle 12 sulla pista azzurra Gilberti a 1800 metri di quota. Il minore stava sciando insieme a una maestra quando ha perso il controllo degli sci ed è caduto. Dopo la caduta il bambino e la maestra si sono recati al rifugio Gilberti dove il minore ha accusato il malore.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Servizio di soccorso e sicurezza in montagna che, visti i sintomi accusati dal bambino e un sospetto trauma cranico, lo hanno immobilizzato in attesa dell'arrivo dell'elicottero sanitario. Il minore è stato quindi trasferito in ospedale a Udine.(ANSA).