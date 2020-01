(ANSA) - VERONA, 9 GEN - Ha organizzato la "fuga d'amore" per stare assieme alla compagna, però era agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato a due anni di carcere, per essere stato sorpreso in un bar con un'arma con la matricola abrasa.

L'uomo, un 40enne bresciano, ha così lasciato l'abitazione di Calcinato (Brescia), dove era ristretto dallo scorso ottobre, e si è allontanato con la compagna, una bolzanina di 44 anni. L'operazione non è sfuggita ai Carabinieri della Compagnia di Desenzano che hanno diramato le ricerche.

L'auto della coppia, diretta in Alto Adige, è stata intercettata da una pattuglia della Compagnia di Caprino Veronese che ha affiancato il veicolo intimando l'alt. L'evaso ha accelerato zigzagando nel traffico per dirigersi a tutta velocità verso il casello autostradale di Affi, dove nel tentativo di seminare la gazzella dei Carabinieri, ha urtato un autoarticolato tedesco, andando in testa coda. L'uomo e la donna hanno cercato di fuggire a piedi, ma sono stati bloccati dai militari dell'Arma e arrestati dopo una breve colluttazione.

All'uomo sono state contestate l'evasione e la resistenza a pubblico ufficiale, alla donna la procurata evasione la donna.

Il Gip Laura Donati ha convalidato entrambi gli arresti, condannando il 40enne a 9 mesi e 10 giorni di reclusione, mentre la donna è stata scarcerata ed il fascicolo e trasmesso alla Procura della Repubblica di Brescia, competente territorialmente sul luogo di commissione del reato di procurata evasione. (ANSA).