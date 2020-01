Tamponamento su A13,1 ferito e 7 km coda

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - Una persona ferita e traffico bloccato per un grave incidente avvenuto verso le 8.30 sull'autostrada A13 Sud, tra Altedo e Bologna Interporto. Si è trattato di un tamponamento fra alcuni mezzi pesanti e una macchina, quest'ultima rimasta schiacciata tra due camion. Il conducente era incastrato ed è stato recuperato dai Vigili del Fuoco, poi soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in condizioni di media gravità.

Nel tratto autostradale, a metà mattina il traffico era ancora bloccato con 7 km di coda. Sul posto anche la Polizia Stradale di Altedo.