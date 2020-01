Donne investite,gip si riserva decisione

(ANSA) - ANCONA, 8 GEN - E' "distrutto e disperato" per l'accaduto, Massimo Renelli, 47 anni, autostrasportatore senigalliese, arrestato alla polizia per duplice omicidio stradale aggravato dopo aver investito e ucciso due donne - Sonia Farris, 34 anni, ed Elisa Rondina, 43 anni, di Colli al Metauro - sull'Arceviese, nell'entroterra di Senigallia, il 6 gennaio all'uscita della discoteca Megà mentre guidava con tasso alcolemico intorno ai 2 g/l. Il 47enne, finora ospitato nelle camere di sicurezza della Questura, si è presentato in aula per l'udienza di convalida davanti al gip Sonia Piermartini. Il giudice si è riservato sia il provvedimento di convalida sia la decisione sulla misura cautelare. Il pm Ruggiero Dicuonzo ha sollecitato i domiciliari; i difensori - avv. Marusca Rossetti e Tommaso Rossi - hanno chiesto di non applicare alcuna misure per assenza di presupposti a Renelli cui è stata sospesa la patente.

Hanno riferito che il 47enne, vorrebbe incontrare i familiari delle vittime per esprimere il proprio dispiacere.