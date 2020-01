(ANSA) - ANCONA, 8 GEN - Gli imputati, tra i 19 e 22 anni, residenti nel Modenese, e arrestati il 2 agosto scorso, sono Ugo Di Puorto, Andrea Cavallari, Moez Akari, Raffaele Mormone, Souhaib Haddada e Badr Amouiyah. Le accuse contestate - 46 capi d'imputazione - sono omicidio preterintenzionale plurimo e associazione per delinquere, lesioni personali gravissime e gravi, singoli episodi di rapine e furti con strappo in particolare di catenine d'oro ai danni di ragazzi.

Gli 'Scippi' sarebbero stati commessi anche spruzzando spray urticante non solo nella serata della tragedia a Corinaldo dove i ragazzi attendevano l'esibizione in dj set di Sfera Ebbasta.

La folla nel locale, "ampiamente superiore" al numero di avventori consentiti, si riversò fuori da un'uscita di sicurezza su una rampa e cedette la balaustra laterale, provocando la caduta di decine di persone: per asfissia meccanica, persero la vita le 14enni Emma Fabini e Asia Nasoni, i 15enni Benedetta Vitali e Mattia Orlandi, il 16enne Daniele Pongetti e Eleonora Girolimini, 39 anni, venuta ad accompagnare la figlia.

Nella citazione oltre 40 capi d'imputazione contestati riguardano furti avvenuti in locali situati in varie città d'Italia tra cui Forlì, Vicenza, Brescia, Rovigo, Verona, Crema, Cesena, Mantova, Carate Brianza, Milano, Orio al Serio, Città di Castello, Lucca, Reggio Emilia, Sassuolo, Modena, Pavia, Macerata, Porto Recanati, Parma.(ANSA).